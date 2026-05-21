AMD annonce qu'elle investira plus de 10 milliards de dollars dans l'écosystème de l'IA à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars dans l'écosystème taïwanais de l'IA et d'étendre ses partenariats stratégiques dans le but de renforcer ses capacités de production.

Le fabricant américain de puces collaborera avec les entreprises taïwanaises ASE 3711.TW et SPIL afin de développer des technologies plus économes en énergie pour les systèmes et processeurs d'IA, a-t-il indiqué dans un communiqué.