AMC annonce qu'Adam Aron restera directeur général de la chaîne de cinémas après un léger accident vasculaire cérébral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de cinémas AMC Entertainment

AMC.N a déclaré jeudi que son directeur général, Adam Aron, continuerait à exercer ses fonctions après avoir été victime d'une légère attaque cérébrale le mois dernier.

Aron, 71 ans, a été victime d'une attaque cérébrale le 17 novembre à Londres, a indiqué la société, ajoutant qu'il travaillait à plein temps depuis sa sortie de l'hôpital.

Adam Aron a repris ses fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général et de président. La société a ajouté qu'il n'y avait aucun signe de perte des fonctions cognitives liées à sa capacité à traiter des informations complexes, à sa mémoire ou à ses communications écrites.

Il a cependant eu un premier trouble de l'élocution. Aron a commencé une rééducation orthophonique et devrait se rétablir complètement, selon AMC.

Il est rentré aux États-Unis pour assister à la première mondiale du film "Avatar: Fire and Ash" de James Cameron à Los Angeles lundi.

"Adam Aron et la société ont estimé qu'il était plus sage de publier cette déclaration complète afin de dissiper de manière proactive toute conjecture qui pourrait survenir lors de ses apparitions publiques ou privées", a déclaré AMC.

"AMC n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires sur son rétablissement"