 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 250,00
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon vise jusqu'à 30.000 suppressions d'emplois-sources
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 20:12

(Actualisé avec détails)

Amazon AMZN.O s'apprête à supprimer 30.000 emplois dans ses fonctions support à partir de mardi, a-t-on appris auprès de trois sources ayant connaissance du projet, alors que le géant américain s'efforce de réduire ses dépenses tout en compensant les embauches excessives effectuées lors de la pandémie.

Ce chiffre représente un pourcentage faible des 1,55 million d'employés d'Amazon mais compte pour près de 10% des 350.000 salariés de ses fonctions support.

C'est la plus importante réduction d'effectifs chez Amazon depuis la suppression de 27.000 emplois en 2022.

Un porte-parole d'Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

Amazon a procédé à des réductions d'effectifs dans plusieurs secteurs ces deux dernières années.

Les départs qui doivent intervenir cette semaine pourraient notamment concerner les secteurs des ressources humaines, des appareils et services et des opérations, selon les sources.

Il a été demandé aux dirigeants des branches touchées de suivre une formation lundi pour apprendre à communiquer la nouvelle à leurs équipes, ont également indiqué les sources, précisant que les premières annonces de licenciements devraient être envoyées par email mardi.

Le titre d'Amazon gagnait 1,5% à 237,53 dollars. L'entreprise doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

(Reportage par Greg Bensinger; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)

Valeurs associées

AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank