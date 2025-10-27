Amazon vise jusqu'à 30.000 suppressions d'emplois-sources

(Actualisé avec détails)

Amazon AMZN.O s'apprête à supprimer 30.000 emplois dans ses fonctions support à partir de mardi, a-t-on appris auprès de trois sources ayant connaissance du projet, alors que le géant américain s'efforce de réduire ses dépenses tout en compensant les embauches excessives effectuées lors de la pandémie.

Ce chiffre représente un pourcentage faible des 1,55 million d'employés d'Amazon mais compte pour près de 10% des 350.000 salariés de ses fonctions support.

C'est la plus importante réduction d'effectifs chez Amazon depuis la suppression de 27.000 emplois en 2022.

Un porte-parole d'Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

Amazon a procédé à des réductions d'effectifs dans plusieurs secteurs ces deux dernières années.

Les départs qui doivent intervenir cette semaine pourraient notamment concerner les secteurs des ressources humaines, des appareils et services et des opérations, selon les sources.

Il a été demandé aux dirigeants des branches touchées de suivre une formation lundi pour apprendre à communiquer la nouvelle à leurs équipes, ont également indiqué les sources, précisant que les premières annonces de licenciements devraient être envoyées par email mardi.

Le titre d'Amazon gagnait 1,5% à 237,53 dollars. L'entreprise doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

(Reportage par Greg Bensinger; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)