Amazon vise jusqu'à 30.000 suppressions d'emplois-sources

Amazon AMZN.O s'apprête à supprimer 30.000 emplois à partir de mardi, a-t-on appris lundi auprès de trois sources ayant connaissance du projet, alors que le géant américain s'efforce de réduire ses dépenses tout en compensant les embauches excessives effectuées lors de la pandémie.

Ce chiffre représente un pourcentage faible des 1,55 million d'employés d'Amazon mais compte pour près de 10% de ses 350.000 salariés dans des services supports.

C'est la plus importante réduction d'effectif chez Amazon depuis la suppression de 27.000 emplois en 2022.

Un porte-parole d'Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

(Reportage par Greg Bensinger; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)