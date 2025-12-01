 Aller au contenu principal
Amazon va livrer des produits de première nécessité et des produits d'épicerie en 30 minutes dans certaines parties de Seattle et de Philadelphie
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi qu'il testait un service de livraison ultra-rapide de produits ménagers et d'épicerie fraîche dans certains quartiers de Seattle et de Philadelphie, alors que la société redouble d'efforts pour accroître sa présence sur le territoire national.

Le service, appelé "Amazon Now", livrera des articles tels que du lait, des œufs, des produits frais et des appareils électroniques en 30 minutes ou moins, a indiqué l'entreprise dans un blog.

Le modèle de livraison rapide suscite l'intérêt des détaillants, car il est bien adapté aux achats impulsifs d'un seul article - qui sont très attrayants pour les consommateurs - par opposition aux achats d'épicerie de longue durée.

Le géant du commerce électronique a déclaré qu'il "utilise des installations spécialisées plus petites conçues pour une exécution efficace des commandes, stratégiquement placées à proximité des lieux de vie et de travail des clients des régions de Seattle et de Philadelphie".

Les membres Prime bénéficieront de frais de livraison réduits à partir de 3,99 dollars par commande, contre 13,99 dollars pour les clients non Prime. Des frais de panier de 1,99 $ s'appliqueront aux commandes inférieures à 15 $.

Amazon est en concurrence avec Walmart+ WMT.N et Instacart

CART.O dans le domaine de la livraison de produits alimentaires.

En août, Amazon a commencé à proposer à ses abonnés Prime un service de livraison le jour même pour les denrées périssables. Le service a été mis en place dans plus de 1 000 villes américaines et devrait s'étendre à 2 300 villes d'ici la fin de l'année.

Plus tôt dans la journée, The Information avait fait état du projet d'Amazon de proposer des livraisons ultrarapides aux États-Unis.

