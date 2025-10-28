Amazon va licencier environ 14.000 personnes dans ses fonctions support

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'il allait licencier environ 14.000 personnes au sein de ses fonctions support, le groupe cherchant à réduire ses coûts dans un contexte d'investissements croissants dans les technologies d'intelligence artificielle (IA).

A la fin de l'année dernière, Amazon comptait environ 1,56 million d'employés, dont 350.000 dans les fonctions support, qui comprennent les emplois administratifs.

Reuters a rapporté lundi que le géant américain prévoyait de supprimer jusqu'à 30.000 emplois à partir de mardi, afin de réduire ses dépenses tout en compensant les embauches excessives effectuées lors de la pandémie.

Au cours des derniers mois, Amazon a procédé à une restructuration de ses effectifs dans plusieurs divisions, avec des suppressions d'emplois ponctuelles dans ses divisions livres, appareils et services, ainsi que dans sa division de podcasts Wondery.

Le directeur général Andy Jassy a déclaré en juin que l'adoption croissante des outils d'IA générative réduirait l'effectif total du groupe au cours des prochaines années.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)