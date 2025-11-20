Amazon va investir 3 milliards de dollars dans la construction d'un centre de données dans le Mississippi

Amazon AMZN.O a déclaré jeudi qu'il investirait au moins 3 milliards de dollars dans le comté de Warren, dans le Mississippi, pour construire un campus de centres de données.