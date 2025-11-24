 Aller au contenu principal
Amazon va investir 15 milliards de dollars dans l'Indiana pour renforcer l'infrastructure des centres de données
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse d'Amazon au paragraphe 6)

Amazon.com AMZN.O prévoit d'investir environ 15 milliards de dollars dans le nord de l'Indiana pour construire des campus de centres de données, a déclaré le géant de la technologie, qui cherche à augmenter sa capacité d'informatique dématérialisée pour soutenir la demande d'intelligence artificielle en plein essor.

Le nouveau projet de centre de données, qui vient s'ajouter à un investissement de 11 milliards de dollars annoncé l'année dernière, ajoutera 2,4 gigawatts de capacité dans la région, a déclaré Amazon lundi. Il devrait également créer 1 100 emplois.

Le géant du commerce électronique, qui est également le plus grand fournisseur de services en nuage au monde, a investi plus de 31,3 milliards de dollars dans l'Indiana depuis 2010.

Des entreprises technologiques comme Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Meta META.O dépensent des milliards de dollars pour développer des infrastructures d'IA, même si les rendements sur investissement ont été faibles.

Plus tôt dans la journée, Amazon a également annoncé son intention d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars pour développer l'IA et les capacités de supercalcul pour les clients du gouvernement américain de son unité de cloud, Amazon Web Services.

Les annonces de lundi sont deux investissements distincts, a précisé Amazon.

Pour le projet dans l'Indiana, Amazon a conclu un accord avec NIPSCO, l'une des principales compagnies de gaz naturel et d'électricité de l'Indiana.

L'entreprise a accepté de payer des frais pour l'utilisation de l'énergie existante et de couvrir les coûts de toute nouvelle énergie nécessaire au projet de centre de données, sans coûts supplémentaires pour les résidents et les entreprises locales.

