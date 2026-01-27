 Aller au contenu principal
Amazon va développer la livraison le jour même et fermer certains magasins dans le cadre de l'expansion de Whole Foods
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte)

Amazon AMZN.O a déclaré mardi qu'il étendrait son service de livraison le jour même à davantage de villes américaines cette année, tout en fermant certains de ses sites physiques Amazon Go et Amazon Fresh pour les convertir en magasins de supermarchés Whole Foods.

L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'investir dans l'ouverture de plus de 100 nouveaux magasins Whole Foods Market au cours des prochaines années.

Amazon cherche à renforcer ses activités d'épicerie en ligne, afin de mieux concurrencer des détaillants tels que Walmart WMT.N et Kroger KR.N et des services de livraison, notamment Instacart CART.O .

L'entreprise a également investi dans l'accélération des délais de livraison afin de répondre à la demande des clients pour les denrées périssables, et a récemment testé des livraisons en 30 minutes sous la bannière "Amazon Now".

Amazon n'a pas fourni de détails sur l'impact des fermetures de magasins sur la main-d'œuvre. L'entreprise a toutefois indiqué qu'elle s'efforçait d'aider les associés à trouver d'autres fonctions ailleurs dans l'entreprise.

