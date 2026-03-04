Amazon supprime de nouveaux emplois, cette fois dans son unité de robotique

Amazon AMZN.O a confirmé mardi avoir procédé à des licenciements dans son unité de robotique, avec au moins 100 emplois de cols blancs concernés, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Cette décision fait suite à la suppression d'environ 16 000 emplois en janvier , la société ayant alors laissé entendre que les licenciements se poursuivraient.

La division supprimée mardi est chargée de concevoir des robots et d'autres moyens de transport pour l'automatisation, principalement dans les entrepôts.

"Nous revoyons régulièrement nos organisations pour nous assurer que les équipes sont les mieux placées pour innover et répondre aux besoins de nos clients", a déclaré Amazon dans son communiqué, sans préciser le nombre d'emplois supprimés. Business Insider avait déjà fait état de ces suppressions d'emplois dans le secteur de la robotique.

En commençant par une série de quelque 14 000 cols blancs en octobre, Amazon a supprimé 30 000 employés d'entreprise, les liant aux gains d'efficacité réalisés grâce à l'intelligence artificielle, ainsi qu'à la révision de la culture d'entreprise. Les licenciements représentent près de 10 % des cols blancs, bien que la majeure partie des 1,5 million de travailleurs d'Amazon soient des employés horaires, en particulier dans les entrepôts connus sous le nom de "fulfillment centers" (centres d'exécution).

Les dernières suppressions d'emplois interviennent après qu'Amazon a interrompu en janvier le développement d'un bras robotique appelé Blue Jay, dont elle avait fait la démonstration lors d'un événement en octobre. Blue Jay comportait plusieurs bras robotisés capables de saisir plusieurs articles à la fois et était conçu pour aider les travailleurs dans les espaces restreints.

Outre les suppressions plus importantes d'octobre et de janvier, Amazon a supprimé, au cours de l'année écoulée, un plus petit nombre d'emplois dans ses unités d'appareils et de services, de livres, de podcasts et de relations publiques, entre autres.