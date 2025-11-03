Amazon soutenu par un partenariat majeur avec OpenAI
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:25
'Ce partenariat stratégique pluriannuel permet à OpenAI d'accéder immédiatement et de façon croissante à l'infrastructure de classe mondiale d'AWS pour ses charges de travail d'intelligence artificielle avancées', explique le géant technologique.
AWS fournira à l'entreprise créatrice de ChatGPT des UltraServer Amazon EC2, dotés de centaines de milliers de puces, et la possibilité de monter jusqu'à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail d'IA générative avancées.
Dans le cadre de ce nouvel accord qui connaîtra une croissance continue au cours des sept prochaines années, OpenAI 'augmentera rapidement sa capacité de calcul tout en bénéficiant du prix, des performances, de l'évolutivité et de la sécurité d'AWS'.
'Le leadership d'AWS en matière d'infrastructure cloud, combiné aux avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative, aidera des millions d'utilisateurs à continuer de tirer parti de ChatGPT', estime ainsi Amazon.
Valeurs associées
|255,3250 USD
|NASDAQ
|+4,55%
A lire aussi
-
Kimberly-Clark rachète Kenvue pour plus de 40 milliards de dollars malgré la controverse sur le Tylenol
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé lundi l'acquisition pour plus de 40 milliards de dollars (34,30 milliards d'euros) du fabricant de pansements Kenvue, confronté à des poursuites judiciaires liées à son antalgique Tylenol (paracétamol) ... Lire la suite
-
Un séisme de magnitude 6,3 a fait plus de 20 morts lundi dans le nord de l'Afghanistan, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme, qui s'est produit peu avant 20H30 GMT (01H00 heure locale) à Kholm, dans ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite
-
Eli Lilly progresse après avoir annoncé son intention de construire une usine néerlandaise d'une valeur de 3 milliards de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 novembre - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N sont en hausse de 2,7 % à 886,07 $ après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer