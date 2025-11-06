Amazon se remet d'une perturbation alors que les rapports d'utilisateurs chutent fortement, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec des détails de Downdetector; ajout de la déclaration d'AWS au paragraphe 4)

Amazon.com AMZN.O s'est rétabli pour la plupart des utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Au plus fort de la panne, plus de 6 000 incidents ont été signalés pour Amazon, selon Downdetector. Depuis, ce nombre est passé sous la barre des 1 000, ce qui indique un large rétablissement de l'accès.

Downdetector, qui regroupe les rapports soumis par les utilisateurs, a également noté qu'Amazon Web Services, la branche de l'entreprise spécialisée dans l'informatique en nuage, a rencontré des problèmes pour un nombre limité d'utilisateurs.

"Les services AWS fonctionnent normalement", a déclaré un porte-parole d'AWS à Reuters.

En octobre, AWS a été confronté à une panne d'Internet qui a provoqué des perturbations sur des milliers de sites dans le monde entier.