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Amazon renforce son alliance avec Anthropic avec un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 23:05

Amazon a annoncé un nouvel engagement financier pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, portant à 33 milliards le total investi dans la start-up d'intelligence artificielle. Cette opération s'inscrit dans un partenariat élargi autour des infrastructures, avec un premier apport immédiat de 5 milliards de dollars, complété par jusqu'à 20 milliards supplémentaires conditionnés à des objectifs commerciaux. Cette tranche initiale valorise Anthropic à 380 milliards de dollars.

En parallèle, Anthropic s'engage à consacrer plus de 100 milliards de dollars sur dix ans aux technologies d'Amazon Web Services, en particulier aux puces Trainium développées en interne. L'entreprise a également sécurisé jusqu'à 5 gigawatts de capacité pour l'entraînement et le déploiement de ses modèles Claude, avec près d'un gigawatt supplémentaire attendu d'ici la fin de l'année. Cet accord vise à répondre à une demande croissante, alors que la société revendique plus de 100 000 clients et des revenus annualisés dépassant 30 milliards de dollars.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les grands acteurs du cloud, qui multiplient les investissements dans l'intelligence artificielle. Amazon prévoit environ 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, majoritairement orientées vers ces infrastructures. L'opération fait également écho à un autre engagement pouvant atteindre 50 milliards de dollars dans OpenAI, soulignant l'intensité de la rivalité entre les principaux acteurs du secteur, alors qu'Anthropic envisage une introduction en Bourse.

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