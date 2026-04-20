Amazon renforce son alliance avec Anthropic avec un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 23:05
En parallèle, Anthropic s'engage à consacrer plus de 100 milliards de dollars sur dix ans aux technologies d'Amazon Web Services, en particulier aux puces Trainium développées en interne. L'entreprise a également sécurisé jusqu'à 5 gigawatts de capacité pour l'entraînement et le déploiement de ses modèles Claude, avec près d'un gigawatt supplémentaire attendu d'ici la fin de l'année. Cet accord vise à répondre à une demande croissante, alors que la société revendique plus de 100 000 clients et des revenus annualisés dépassant 30 milliards de dollars.
Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les grands acteurs du cloud, qui multiplient les investissements dans l'intelligence artificielle. Amazon prévoit environ 200 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, majoritairement orientées vers ces infrastructures. L'opération fait également écho à un autre engagement pouvant atteindre 50 milliards de dollars dans OpenAI, soulignant l'intensité de la rivalité entre les principaux acteurs du secteur, alors qu'Anthropic envisage une introduction en Bourse.
Valeurs associées
|248,2800 USD
|NASDAQ
|-0,91%
A lire aussi
-
Une Canadienne a été tuée par balle lundi sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacan, attraction touristique majeure au Mexique, par un homme qui s'est ensuite suicidé, ont annoncé les autorités. Au moins 13 touristes étrangers, dont un enfant colombien, ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis et l'Iran se sont adressé des menaces mutuelles lundi à deux jours du terme des deux semaines de cessez-le-feu, au moment où l'incertitude entoure une possible reprise des pourparlers entre les deux pays au Pakistan. Une source proche du dossier ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV entame mardi la quatrième et dernière étape de sa tournée africaine par une visite en Guinée équatoriale, l'un des Etats les plus fermés du continent, où il sera attendu sur le terrain sensible du pluralisme politique et des libertés publiques. ... Lire la suite
-
Les électeurs de l'Etat américain de Virginie sont appelés à se prononcer mardi sur une nouvelle carte électorale en faveur des démocrates, un référendum vu comme une riposte au redécoupage exigé par Donald Trump dans plusieurs Etats républicains. Sur les 11 députés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer