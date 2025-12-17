Amazon remanie son équipe d'IA : le vétéran Prasad quitte l'entreprise, DeSantis est promu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les changements tout au long de l'article) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O remanie son équipe d'intelligence artificielle avec un vétéran de longue date qui se dirige vers la sortie et un autre qui prend la tête d'un groupe plus étendu qui comprend des modèles d'IA, du silicium personnalisé et de l'informatique quantique. Cette décision intervient deux semaines après la conférence annuelle d'Amazon Web Services sur l'informatique en nuage à Las Vegas, que l'entreprise a transformée en une vitrine pour les outils et services d'IA . Amazon s'efforce de se débarrasser de sa réputation de retard par rapport à des concurrents tels que Google GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et OpenAI dans le développement de modèles d'IA. Elle a investi environ 8 milliards de dollars dans la startup Anthropic et a intégré sa technologie dans plusieurs de ses produits internes et de consommation, et Amazon envisage d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans OpenAI . "Nous sommes à un point d'inflexion avec plusieurs de nos nouvelles technologies qui alimenteront une grande partie de nos futures expériences clients", a déclaré Andy Jassy, directeur général d'Amazon, dans le message publié mercredi. Peter DeSantis, un vétéran d'Amazon depuis 27 ans, dirigera la nouvelle unité qui supervisera les technologies les plus avancées, selon un communiqué de l'entreprise. Rohit Prasad, qui a contribué à la création de l'assistant vocal Alexa et a récemment dirigé les efforts d'intelligence artificielle, quittera ses fonctions à la fin de l'année. Pieter Abbeel, qui a rejoint Amazon l'année dernière, devrait diriger la recherche sur les modèles frontières au sein de l'organisation AGI et continuer à travailler sur la robotique. Il est arrivé chez Amazon lorsque la société a embauché les fondateurs de Covariant, une start-up spécialisée dans la robotique.

Peter DeSantis a dirigé les activités d'infrastructure et d'informatique utilitaire d'AWS, supervisant les centres de données mondiaux et les principaux services en nuage. Il a également dirigé l'acquisition en 2015 d'Annapurna Labs, qui conçoit les puces personnalisées d'Amazon.

Cette nomination intervient alors que l'entreprise cherche à unifier le développement de ses modèles d'IA Nova, de ses programmes de puces tels que Graviton et Trainium, et de ses initiatives émergentes en matière d'informatique quantique.

Andy Jassy a déclaré que Rohit Prasad quittait l'entreprise de son propre chef. Il n'a pas précisé ce qu'il ferait par la suite.