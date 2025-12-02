Amazon réduit les frais de vente en Europe dans le cadre de la guerre des prix entre Shein et Temu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Reid

Amazon réduit les frais facturés aux vendeurs en Europe pour répondre à la concurrence de places de marché comme Shein et Temu qui vendent des vêtements, des articles ménagers et des gadgets à des prix défiant toute concurrence.

Cette mesure, dont Amazon AMZN.O a déclaré mardi dans un communiqué qu'il s'agissait de l'une de ses plus importantes réductions de frais, vise d'abord à diminuer les frais pour les vendeurs de mode bon marché.

Elle réduit les frais de recommandation qu'Amazon prélève sur les vêtements et les accessoires de 7 % à 5 % pour les articles jusqu'à 15 euros ($17.41) ou 15 livres ($19.79), et de 15 % à 10 % pour les articles entre 15 et 20 euros ou livres, à compter du 15 décembre.

Shein facture aux vendeurs une commission de recommandation de 10 % pour ses sites de l'Union européenne et de 12,24 % pour la Grande-Bretagne, selon son site web, avec une commission de recommandation nulle pour les nouveaux vendeurs pendant les 30 premiers jours.

"Alors que nous continuons à réduire nos coûts de service grâce à des améliorations opérationnelles et à l'innovation, nous faisons bénéficier nos partenaires vendeurs d'économies plus importantes", a déclaré Amazon.

Shein, qui vend des hauts à 3 euros et des jeans à partir de 8,20 euros, a pris des parts de marché aux détaillants européens de mode rapide et a défié Amazon avec sa place de marché qui vend de tout, des housses de couette aux aspirateurs.

Amazon est la principale plateforme de commerce électronique en Allemagne, en France et dans d'autres pays européens, sur un marché où les recettes devraient augmenter de 7 % pour atteindre 900 milliards d'euros cette année, selon les prévisions de l'association professionnelle Ecommerce Europe.

En outre, Amazon a déclaré qu'il réduirait les frais de recommandation à partir du 1er février pour les produits domestiques de 15 % à 8 % pour les articles jusqu'à 20 euros ou livres, ainsi que les frais sur les vêtements pour animaux de compagnie, les produits d'épicerie et les vitamines.

Il réduira également les frais de traitement des colis de 0,32 euro ou 0,26 livre en moyenne dans ses magasins d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne et de Grande-Bretagne à partir du 15 décembre. (1 $ = 0,8615 euro) (1 $ = 0,7578 livre)