Amazon: projet de région d'infrastructure AWS au Chili information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Amazon fait part d'un projet de région d'infrastructure AWS au Chili d'ici fin 2026, pour permettre aux clients d'y exécuter des charges de travail et de stocker en toute sécurité leur contenu, tout en proposant aux utilisateurs finaux une latence encore plus faible.



La nouvelle région AWS Amérique du Sud (Chili) offrira ainsi aux entreprises, administrations et organisations à but non lucratif, un plus grand choix pour exécuter leurs applications et servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés au Chili.



Dans le cadre de son engagement à long terme, le géant technologique prévoit d'investir plus de quatre milliards de dollars au Chili pour soutenir la construction, la connexion, l'exploitation et la maintenance de ses centres de données dans le pays.





Valeurs associées AMAZON.COM 185,1450 USD NASDAQ +0,07%