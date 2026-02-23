Amazon prévoit un investissement de 12 milliards de dollars pour des centres de données en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails aux paragraphes 5 à 9) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a déclaré qu'il prévoyait d'investir 12 milliards de dollars en Louisiane dans le cadre d'un plan de construction de centres de données dans l'État du Pélican.

Le distributeur en ligne basé à Seattle a déclaré que le déploiement de ces centres de données, dans le nord-ouest de la Louisiane, créera 540 emplois à temps plein, ainsi que des emplois supplémentaires qui, selon lui, aideront à soutenir les installations, tels que les électriciens et les techniciens de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Dans le cadre de son rapport sur les résultats du quatrième trimestre ce mois-ci, Amazon a annoncé des dépenses d'investissement de 200 milliards de dollars prévues cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 131 milliards de dollars de 2025. Ses actions ont chuté après cette annonce . Elles ont baissé de 9 % depuis le début de l'année et ont encore chuté de 2,7 % lundi, à 204,47 dollars.

Les dépenses des entreprises technologiques sont montées en flèche alors qu'elles s'efforcent de répondre à la demande croissante de logiciels d'intelligence artificielle, de puces électroniques et d'autres infrastructures. Les entreprises ont engagé au moins 630 milliards de dollars cette année, et certains investisseurs craignent une bulle de plus en plus importante liée à l'intelligence artificielle.

Certaines communautés se sont opposées au développement des centres de données en raison des tensions sur les réseaux électriques locaux et des énormes quantités d'eau nécessaires à l'équipement.

Amazon a déclaré qu'elle contribuerait à compenser tout impact des installations en Louisiane grâce à un fonds de 400 millions de dollars destiné à l'infrastructure hydraulique de la région et a précisé qu'elle n'utiliserait l'eau que pour le refroidissement et d'autres besoins.

L'entreprise a déclaré qu'elle assumerait "100 % des coûts" des centres de données de Louisiane et qu'elle travaille avec la Southwestern Electric Power Company sur toute infrastructure électrique nécessaire.

Amazon n'a pas répondu à une demande d'éclaircissement sur la question de savoir si l'engagement de 12 milliards de dollars en Louisiane faisait partie des 200 milliards de dollars annoncés au début du mois.