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Amazon Pharmacy étend son offre de livraison pour la pilule Ozempic
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 13:52

Amazon Pharmacy, la plateforme de livraison de médicaments d'Amazon, annonce élargir l'accès aux Etats-Unis à la pilule Ozempic de Novo Nordisk, le seul médicament oral GLP-1 approuvé par la FDA pour traiter le diabète de type 2.

Amazon Pharmacy proposera bientôt la livraison sur ordonnance le jour même et le retrait en kiosque en quelques minutes, "comblant ainsi un manque d'accès critique pour plus de 36 millions d'Américains vivant avec le diabète de type 2".

Les clients disposant d'une ordonnance pourront commander Ozempic via Amazon Pharmacy, consulter la disponibilité en temps réel dans leur région, voir des prix transparents et recevoir une livraison rapide directement à domicile à l'échelle nationale.

Avec l'assurance, les prix commencent à seulement 25 USD par mois. Pour les clients payant en espèces, ils démarrent à 149 USD par mois, avec des offres d'économies sponsorisées par le fabricant appliquées automatiquement avant le paiement.

La pilule Ozempic sera ainsi disponible via un service fiable de livraison le jour même dans près de 3 000 villes et villages à travers les États-Unis, un nombre qui s'étendra à près de 4 500 villes et villages d'ici la fin de l'année.

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