Amazon: partenariat renforcé avec Kongsberg Satellite Services

Kongsberg Satellite Services (KSAT), filiale du groupe industriel norvégien Kongsberg et leader mondial des services de communication satellite et de stations au sol, annonce l'élargissement de sa collaboration avec Amazon Web Services.



Cette intégration des capacités d'AWS Ground Station permettra à KSAT d'accroître la portée de son réseau mondial, tout en offrant aux opérateurs spatiaux un accès simplifié, sécurisé et évolutif aux services cloud.



Les clients bénéficieront d'une interface unifiée, d'un support 24h/24 et de services avancés comme l'assistance au lancement.

Le PDG Rolf Skatteboe estime que ce partenariat 'renforce le support client inégalé de KSAT, à grande échelle'.



































