Amazon : le bouton "Buy with Prime" intégré chez Salesforce

(AOF) - Amazon a annoncé hier que les fonctionnalités de son bouton d'achat "Buy with Prime" seraient dorénavant intégrées à la plateforme de gestion de la relation client (CRM) de Salesforce. "Buy with Prime" pour Salesforce offre aux commerçants plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité pour les acheteurs de rechercher et de filtrer les articles éligibles à Prime (le service payant de souscription proposée par Amazon) en vue d'un éventuel achat.