Amazon lance le service Amazon Now au Brésil pour livrer les courses en 15 minutes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a lancé mardi au Brésil son service Amazon Now, qui vise à livrer en 15 minutes des produits de première nécessité et d'épicerie, a indiqué Fernanda Grumach, directrice de l'expérience d'achat chez Amazon Brasil.

Le lancement commencera à Sao Paulo à partir de mardi et s'étendra progressivement d'ici le 9 mars à sept autres villes du pays latino-américain, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Sao Paulo.