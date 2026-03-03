Amazon lance la livraison de courses en 15 minutes sur le marché "prioritaire" du Brésil

Amazon AMZN.O a lancé mardi son service Amazon Now au Brésil, s'engageant à livrer des produits de première nécessité et des produits d'épicerie en 15 minutes, et sa responsable nationale a déclaré que le pays latino-américain était la première priorité de l'entreprise pour de nouveaux investissements. Le service sera lancé à Sao Paulo mardi et s'étendra progressivement à sept autres villes d'ici le 9 mars, a déclaré Fernanda Grumach , directrice de l'expérience d'achat d'Amazon Brasil, lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il était prévu de l'étendre ultérieurement.

Le segment du commerce électronique au Brésil a connu une concurrence croissante ces dernières années entre des acteurs tels qu'Amazon, MercadoLibre MELI.O , basé en Uruguay, et Shopee SE.N , de la société singapourienne Sea.

Amazon Now, qui a été lancé au Mexique l'année dernière et qui est disponible aux États-Unis, offrira au Brésil la livraison gratuite aux membres du programme de fidélité Amazon Prime, tandis que les autres clients paieront des frais de 5,49 reais ($1,04), a déclaré l'entreprise. Il n'y aura pas non plus de frais de service pendant une période indéterminée, a-t-elle ajouté.

Amazon a signalé une approche plus agressive au Brésil, en mettant en œuvre de nouvelles promotions depuis l'année dernière, et a notamment réduit les frais de logistique pour les personnes et les entreprises qui vendent sur sa plateforme.

"Le Brésil est devenu une priorité parmi les pays dans lesquels Amazon investit dans le monde. C'est la plus grande priorité d'investissement aujourd'hui", a déclaré à la presse Juliana Sztrajtman, responsable du pays.

Amazon, qui s'associera à l'application de livraison Rappi pour son nouveau service au Brésil, est entré dans la plus grande économie d'Amérique latine au début des années 2010, et a déclaré avoir investi 55 milliards de reais localement depuis lors.

"Chaque expansion de portefeuille finit par attirer de nouveaux vendeurs", a déclaré Sztrajtman à Reuters.

"Amazon Now est un service qui apporte plus de clients et de trafic", a-t-elle ajouté.

À la question de savoir si Amazon est à l'aise avec ses récentes actions promotionnelles, la responsable nationale a répondu que l'entreprise se concentrait sur le long terme. "Beaucoup de choses ont commencé à se produire l'année dernière avec une plus grande intensité, et nous continuerons à ce rythme."

(1 $ = 5,2648 reais)