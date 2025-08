Amazon : la croissance du cloud fait pâle figure comparée aux concurrents

(AOF) - Amazon est attendu dans le rouge en raison de la performance décevante du cloud. Au deuxième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 18,2 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par action, contre un profit de 13,5 milliard de dollars ou 1,26 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,33 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 14,7 à 19,2 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 17 milliards de dollars.

Les ventes d'Amazon ont progressé 13% à 167,7 milliards de dollars, surpassant les attentes Wall Street de 162,15 milliards de dollars.

Déception relative d'AWS

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 8,9%, à 10,16 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 17,5%, à 30,87 milliards de dollars. Le marché anticipait 30,77 milliards de dollars de ventes. La performance d'Amazon dans cette activité fait cependant pâle figure, comparée à celle de Microsoft. Sur la même période, Azure a vu ses ventes augmenter de 39% et Google Cloud de 32%

Sur le trimestre en cours, le résultat opérationnel est anticipé entre 15,5 milliards de dollars et 20,5 milliards de dollars, contre 17,4 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 19,42 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 174 et 179,5 milliards de dollars, soit une progression comprise entre 10% et 13%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 173,24 milliards de dollars.

