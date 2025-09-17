Amazon investit plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires de ses employés et réduire les coûts des soins de santé

(Ajoute des détails sur les salaires et les avantages sociaux, le contexte)

Amazon.com AMZN.O a déclaré mercredi qu'elle investissait plus d'un milliard de dollars pour augmenter les salaires et réduire les coûts des soins de santé pour les employés des services d'exécution et de transport aux États-Unis, ce qui portera la rémunération totale moyenne à plus de 30 dollars de l'heure, avantages sociaux compris.

Le géant de la technologie a déclaré que le salaire moyen passerait à plus de 23 dollars de l'heure, ajoutant que les employés à temps plein verraient leur salaire augmenter de 1 600 dollars par an, en moyenne.

L'entreprise réduit le coût de son régime de soins de santé d'entrée de gamme à 5 dollars par semaine et à 5 dollars pour la participation aux frais, à partir de 2026, ce qui représente une baisse de 34 % des cotisations hebdomadaires des employés.

Amazon comptait plus de 1,5 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année dernière. L'entreprise embauche également des travailleurs temporaires et des entrepreneurs indépendants de manière saisonnière, notamment au moment des fêtes de fin d'année.

L 'année dernière, les travailleurs d'Amazon dans sept sites américains avaient débrayé pendant la période de pointe des fêtes de fin d'année, après que les responsables syndicaux eurent déclaré que le distributeur ne s'était pas présenté à la table des négociations pour négocier les contrats. Les employés protestaient contre ce qu'ils considéraient comme un traitement injuste de la part d'Amazon à l'égard de ses travailleurs.

En décembre, Amazon a également accepté de mettre en œuvre des mesures de sécurité sur le site dans tous ses établissements américains, afin de répondre aux accusations d'une agence fédérale selon lesquelles l'entreprise n'aurait pas empêché les travailleurs de développer des problèmes de dos et d'autres lésions ergonomiques.