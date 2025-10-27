Amazon investit 1,6 milliard de dollars dans ses activités aux Pays-Bas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec l'annonce de l'entreprise, les citations)

Amazon AMZN.O prévoit d'investir 1,4 milliard d'euros (1,63 milliard de dollars) aux Pays-Bas au cours des trois prochaines années, a déclaré la société lundi.

Il s'agit de l'investissement le plus important dans la cinquième économie de la zone euro depuis qu'elle y a lancé ses activités en 2020, a précisé l'entreprise.

Amazon emploie environ 1.000 personnes aux Pays-Bas, où ses ventes en ligne sont inférieures à celles du leader du marché Bol.com, filiale de la société de distribution Ahold Delhaize

AD.AS .

"Les Pays-Bas sont un marché en pleine croissance pour nous", a déclaré Eva Faict, responsable d'Amazon pour la Belgique et les Pays-Bas.

"Ces investissements nous permettront de mieux servir nos clients et d'améliorer nos services."

Dans un entretien avec le quotidien financier néerlandais FD publié lundi, Eva Faict a déclaré que les investissements visaient en partie à développer l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs qui vendent leurs produits sur la plateforme d'Amazon.

Au début du mois, elle a annoncé un investissement de 1,16 milliard de dollars dans les activités d'Amazon en Belgique .

(1 dollar = 0,8575 euro)