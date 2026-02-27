Amazon investira 50 milliards de dollars dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O investira 50 milliards de dollars dans OpenAI, en commençant par un montant initial de 15 milliards de dollars, suivi de 35 milliards de dollars supplémentaires dans les mois à venir, ont déclaré les entreprises vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer