Amazon investira 50 milliards de dollars dans OpenAI
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O investira 50 milliards de dollars dans OpenAI, en commençant par un montant initial de 15 milliards de dollars, suivi de 35 milliards de dollars supplémentaires dans les mois à venir, ont déclaré les entreprises vendredi.

