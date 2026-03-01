Amazon India réduit les frais de recommandation des vendeurs pour stimuler la croissance du commerce de détail

Amazon va cesser de facturer aux vendeurs indiens des frais de recommandation pour les produits de moins de 1 000 roupies (10,98 $), a annoncé la société lundi, dans le but d'attirer davantage de marchands sur son marché en ligne et de s'implanter plus solidement dans le secteur concurrentiel du commerce électronique en Inde.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la politique d'Amazon AMZN.O "zéro frais de recommandation" lancée l'année dernière, qui couvrait environ 12 millions de produits dont le prix était inférieur à 300 roupies et qui a contribué à une augmentation de 50 % du nombre de nouveaux vendeurs rejoignant Amazon en Inde. Les frais de recommandation sont une commission que les vendeurs versent à Amazon pour chaque produit vendu.

La nouvelle structure, qui entrera en vigueur le 16 mars, couvre plus de 125 millions de produits, a indiqué Amazon, ajoutant qu'elle réduisait également certains frais d'expédition.

"Cette mesure vise à rendre la vente sur Amazon plus lucrative et plus simple, en particulier pour les petites entreprises et les entrepreneurs des villes de niveau 2 et 3", a déclaré Amit Nanda, directeur des services aux partenaires de vente pour Amazon Inde.

L'Inde est devenue un marché crucial pour Amazon, grâce à l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet qui a stimulé la croissance du commerce électronique dans le pays le plus peuplé du monde.

Mais Amazon doit faire face à une concurrence féroce dans la région de la part de Flipkart, soutenu par Walmart, et de la branche commerce de détail de Reliance Industries RELI.NS du milliardaire Mukesh Ambani, tandis que des acteurs du commerce rapide tels que Blinkit d'Eternal ETEA.NS et Instamart de Swiggy SWIG.NS se sont rapidement emparés de parts de marché.

Amazon a déclaré en décembre qu'il investirait plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030, en cherchant à développer son infrastructure d'IA, mais aussi en se concentrant sur la logistique de la vente au détail et en stimulant la croissance des petites entreprises.

(1 $ = 91,0480 roupies indiennes)