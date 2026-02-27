Amazon et OpenAI renforcent leur alliance stratégique dans l'intelligence artificielle
Dans ce cadre, AWS devient le fournisseur exclusif de distribution cloud tiers pour OpenAI Frontier. Les entreprises pourront ainsi s'appuyer sur l'infrastructure d'Amazon pour créer et orchestrer des équipes d'agents d'intelligence artificielle. Par ailleurs, OpenAI et AWS étendent leur accord pluriannuel existant, qui passe de 38 milliards de dollars à 100 milliards de dollars sur huit ans. Cette extension prévoit notamment qu'OpenAI consomme environ 2 gigawatts de capacité Trainium via l'infrastructure AWS, renforçant ainsi l'intégration technologique entre les deux partenaires.
Ce nouvel accord intervient après un investissement majeur d'Amazon dans OpenAI lors de la dernière levée de fonds de la start-up. Les deux entreprises ont précisé que l'engagement total de 50 milliards de dollars d'Amazon se matérialiserait d'abord par un investissement initial de 15 milliards de dollars, suivi de 35 milliards supplémentaires "dans les prochains mois, lorsque certaines conditions seront remplies."
