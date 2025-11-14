Amazon et Microsoft soutiennent les efforts visant à restreindre les exportations de Nvidia vers la Chine, selon le WSJ

Amazon AMZN.O se joint à Microsoft

MSFT.O pour soutenir une législation visant à limiter la capacité du fabricant de puces Nvidia NVDA.O à exporter des puces vers la Chine, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

La législation, connue sous le nom de GAIN AI Act, est également soutenue par la startup d'IA Anthropic, selon le rapport.

Abrégée en Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence (GAIN), la loi a été introduite dans le cadre de la National Defense Authorization Act et stipule que les fabricants de puces d'IA doivent donner la priorité aux commandes nationales pour des processeurs avancés avant de les fournir à des clients étrangers.

Microsoft s'est publiquement prononcé en faveur de la loi, tandis que des responsables de l'unité cloud d'Amazon ont déclaré en privé à des membres du personnel du Sénat qu'ils la soutenaient également, selon le rapport.

Meta Platforms META.O et Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, n'ont pas pris position sur la loi, pas plus que le président américain Donald Trump, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Amazon, Microsoft et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Nvidia, le principal fabricant de puces au monde, a déjà déclaré que la loi GAIN AI Act risquait de restreindre la concurrence mondiale pour les puces avancées, limitant ainsi la puissance de calcul disponible pour d'autres pays.

Cette loi reflète la tentative de Washington de donner la priorité aux besoins des États-Unis face à la crainte que la Chine ne tire parti de l'accès aux capacités d'IA de pointe pour renforcer son armée.