Amazon et Google lancent un service multicloud pour une connectivité plus rapide

Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O ont lancé dimanche un service de réseau multicloud développé conjointement pour répondre à la demande croissante de connectivité fiable, ont déclaré les entreprises dans un communiqué, à une époque où même de brèves perturbations de l'internet peuvent entraîner des pannes majeures.

Cette initiative permettra aux clients d'établir des liens privés à haut débit entre les plateformes informatiques des deux entreprises en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines.

Le nouveau service est dévoilé un peu plus d'un mois après qu'une panne d'Amazon Web Services, survenue le 20 octobre, a perturbé des milliers de sites web dans le monde entier , mettant hors service certaines des applications les plus populaires de l'internet, comme Snapchat et Reddit. Selon le cabinet d'analyse Parametrix, cette panne coûtera aux entreprises américaines entre 500 et 650 millions de dollars de pertes.

La nouvelle offre combine l'Interconnect-multicloud d'AWS et le Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud, afin d' améliorer l' interopérabilité des réseaux, selon les annonces des deux fournisseurs de cloud.

"Cette collaboration entre AWS et Google Cloud représente un changement fondamental dans la connectivité multicloud", a déclaré Robert Kennedy, vice-président des services de réseau chez AWS.

Rob Enns, vice-président et directeur général du réseau cloud chez Google Cloud, a déclaré que le réseau commun est destiné à faciliter pour les clients le déplacement des données et des applications entre les clouds.

Salesforce CRM.N fait partie des premiers utilisateurs de cette nouvelle approche, a indiqué Google Cloud dans un communiqué.

AWS fournit de la puissance de calcul, du stockage de données et d'autres services numériques aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers. Il s'agit du plus grand fournisseur de cloud au monde, suivi par Microsoft MSFT.O Azure et Google Cloud.

Les entreprises technologiques, dont Alphabet, Microsoft et Amazon, investissent des milliards dans la construction d'infrastructures capables de gérer l'augmentation du trafic internet et les exigences croissantes de l'intelligence artificielle, alors que les besoins en puissance de calcul pour soutenir ces services s'accélèrent.

L'activité "cloud" d'Amazon a connu une forte croissance au troisième trimestre, générant 33 milliards de dollars de recettes, soit plus du double des 15,16 milliards de dollars de Google.