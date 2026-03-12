Amazon envisage de déplacer l'événement Prime Day de juillet à juin, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute l'entreprise a refusé de commenter dans le paragraphe 3)

Amazon.com AMZN.O prévoit de déplacer son événement de vente Prime Day à la fin du mois de juin, a rapporté Bloomberg News jeudi, marquant un rare changement de calendrier pour l'événement commercial critique, vieux de dix ans.

Le Prime Day est marqué par de fortes réductions sur des catégories allant de l'habillement à l'électronique, et son itération estivale coïncide avec la saison des achats de rentrée scolaire, les parents et les étudiants attendant de pouvoir profiter des bonnes affaires. Ce changement de calendrier aurait également pour effet de déplacer les ventes du Prime Day vers le deuxième trimestre d'Amazon, qui se termine généralement le 30 juin. L'entreprise a refusé de commenter ce rapport auprès de Reuters.

L'événement Prime Day d'Amazon a lieu en juillet depuis son lancement en 2015, à l'exception d'un changement pendant deux ans lors de la pandémie. L'année dernière, l'événement a été étendu à quatre jours contre deux habituellement, et a généré 24,1 milliards de dollars de dépenses en ligne chez les détaillants américains, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, selon les données d'Adobe Analytics. Cependant, Amazon a également dû faire face à des offres concurrentes de détaillants tels que Walmart WMT.O et Target TGT.N , car ces entreprises investissent dans leurs capacités de traitement des commandes numériques et de livraison le jour même.

La contribution du commerce électronique aux ventes américaines a presque doublé pour Walmart au cours de son dernier trimestre, et la société a déclaré que les clients utilisant son option de livraison en moins de trois heures ont augmenté de plus de 60 % pour l'année fiscale 2026.