 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon envisage d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI, renforçant sa stratégie dans l'IA
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 22:56

Amazon serait en discussions avancées pour investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI, selon différentes sources. Ce projet, mené directement par les PDG Andy Jassy et Sam Altman, s'inscrirait dans un tour de table de 100 milliards de dollars visant à soutenir l'expansion de l'entreprise d'intelligence artificielle. La levée de fonds pourrait s'articuler en deux phases, la première mobilisant des partenaires stratégiques comme Amazon, Microsoft et Nvidia, suivie d'un volet financier impliquant des investisseurs comme SoftBank, qui envisagerait un engagement allant jusqu'à 30 milliards.

Cet investissement viendrait compléter une stratégie IA accélérée du géant du commerce en ligne, déjà fortement impliqué auprès d'Anthropic, créateur des modèles Claude, dont Amazon est partenaire cloud via AWS. OpenAI, valorisée à 500 milliards de dollars après une vente secondaire en octobre, pourrait voir sa valorisation encore augmenter dans le cadre de cette opération. En parallèle, Amazon poursuit une politique de rationalisation budgétaire, avec la suppression de 16 000 postes cette semaine, pour concentrer ses ressources sur l'intelligence artificielle et les infrastructures associées.

Selon des sources proches du dossier, l'accord pourrait inclure l'utilisation par OpenAI des puces IA développées par Amazon, créant de nouvelles synergies entre les deux entreprises. Bien qu'Amazon reste engagé auprès d'Anthropic, un partenariat stratégique avec OpenAI marquerait une nouvelle étape dans sa course à l'IA face à ses concurrents. Pour 2026, Amazon prévoit des investissements records de 125 milliards de dollars, faisant de l'IA un axe central de sa transformation technologique.

Valeurs associées

AMAZON.COM
241,7100 USD NASDAQ -0,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank