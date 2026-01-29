Amazon envisage d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI, renforçant sa stratégie dans l'IA
Cet investissement viendrait compléter une stratégie IA accélérée du géant du commerce en ligne, déjà fortement impliqué auprès d'Anthropic, créateur des modèles Claude, dont Amazon est partenaire cloud via AWS. OpenAI, valorisée à 500 milliards de dollars après une vente secondaire en octobre, pourrait voir sa valorisation encore augmenter dans le cadre de cette opération. En parallèle, Amazon poursuit une politique de rationalisation budgétaire, avec la suppression de 16 000 postes cette semaine, pour concentrer ses ressources sur l'intelligence artificielle et les infrastructures associées.
Selon des sources proches du dossier, l'accord pourrait inclure l'utilisation par OpenAI des puces IA développées par Amazon, créant de nouvelles synergies entre les deux entreprises. Bien qu'Amazon reste engagé auprès d'Anthropic, un partenariat stratégique avec OpenAI marquerait une nouvelle étape dans sa course à l'IA face à ses concurrents. Pour 2026, Amazon prévoit des investissements records de 125 milliards de dollars, faisant de l'IA un axe central de sa transformation technologique.
