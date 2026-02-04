 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon déploie Alexa à l'échelle nationale aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:35

Amazon a annoncé mercredi la généralisation de son assistant vocal enrichi Alexa à l'ensemble des utilisateurs américains, près d'un an après son lancement en accès anticipé. Jusque-là réservé à certains clients via une liste d'attente ou des appareils compatibles récents, ce service basé sur l'intelligence artificielle générative devient désormais accessible à tous, marquant une refonte majeure de l'expérience vocale proposée par Amazon depuis plus de dix ans.

Alexa , introduit en 2025, offre des fonctionnalités avancées, telles que la gestion de requêtes multiples ou l'exécution proactive de tâches, comme réserver un service ou commander un trajet. Facturé 19,99 dollars par mois, le service reste gratuit pour les abonnés Prime et propose une version d'essai via une interface web et mobile. Cette évolution vise à repositionner Alexa dans un environnement concurrentiel où dominent désormais des assistants IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude.

Avec ce déploiement, Amazon adapte également l'interface d'Alexa aux usages contemporains, en favorisant l'accès via navigateur et mobile, plutôt que par les seuls appareils Echo. L'entreprise entend ainsi redynamiser sa présence dans un secteur des assistants vocaux en pleine mutation, où l'IA générative redéfinit les standards d'interaction.

Valeurs associées

AMAZON.COM
237,3425 USD NASDAQ -0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank