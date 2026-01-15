Amazon conteste la faillite de Saks et envisage des recours après une perte de 475 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 17:33
Dans un dépôt judiciaire, Amazon affirme que sa participation est désormais "présumée sans valeur", en raison des pertes rapides enregistrées par Saks et du niveau élevé de dettes accumulées envers ses partenaires. L'entreprise conteste la structure du plan de redressement, qu'elle juge déséquilibrée au profit de certaines entités internes, et menace de recourir à des "mesures drastiques", comme la nomination d'un administrateur judiciaire. Elle espère cependant encore parvenir à une résolution amiable.
Le juge des faillites de Houston, Alfredo Perez, a autorisé Saks à accéder à 1,75 milliard de dollars de financement post-faillite, estimant cette aide essentielle pour éviter une liquidation immédiate. Il ne s'est pas encore prononcé sur les requêtes spécifiques d'Amazon. L'affaire pourrait avoir des répercussions plus larges, d'autres acteurs technologiques comme Salesforce ayant également investi dans l'opération, bien que de manière plus modeste. Pour Amazon, ce partenariat représentait un axe stratégique de diversification vers le commerce de luxe, un secteur qu'il continue d'explorer malgré des résultats jusqu'ici contrastés.
Valeurs associées
|240,2499 USD
|NASDAQ
|+1,52%
