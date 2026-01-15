 Aller au contenu principal
Amazon conteste la faillite de Saks et envisage des recours après une perte de 475 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 17:33

Amazon a vivement critiqué le plan de financement en faillite de Saks Global, affirmant que celui-ci compromet ses droits en tant que créancier et le prive de toute chance de récupérer son investissement de 475 millions de dollars. Cet engagement financier avait été réalisé en décembre 2024 dans le cadre du rachat de Neiman Marcus par Saks, une opération de 2,7 milliards de dollars visant à renforcer la présence d'Amazon dans le secteur du luxe. L'accord incluait une intégration commerciale, technologique et logistique entre les deux groupes, assortie d'un engagement de versements de commissions à hauteur de 900 millions de dollars sur huit ans.

Dans un dépôt judiciaire, Amazon affirme que sa participation est désormais "présumée sans valeur", en raison des pertes rapides enregistrées par Saks et du niveau élevé de dettes accumulées envers ses partenaires. L'entreprise conteste la structure du plan de redressement, qu'elle juge déséquilibrée au profit de certaines entités internes, et menace de recourir à des "mesures drastiques", comme la nomination d'un administrateur judiciaire. Elle espère cependant encore parvenir à une résolution amiable.

Le juge des faillites de Houston, Alfredo Perez, a autorisé Saks à accéder à 1,75 milliard de dollars de financement post-faillite, estimant cette aide essentielle pour éviter une liquidation immédiate. Il ne s'est pas encore prononcé sur les requêtes spécifiques d'Amazon. L'affaire pourrait avoir des répercussions plus larges, d'autres acteurs technologiques comme Salesforce ayant également investi dans l'opération, bien que de manière plus modeste. Pour Amazon, ce partenariat représentait un axe stratégique de diversification vers le commerce de luxe, un secteur qu'il continue d'explorer malgré des résultats jusqu'ici contrastés.

