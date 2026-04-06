Amazon conclut un accord avec USPS pour conserver 80 % du volume des colis

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(Modifications, ajouts de détails et d'éléments de contexte) par David Shepardson et Jacob Bogage

Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi avoir conclu un nouvel accord avec le service postal américain (U.S. Postal Service) sur les livraisons de colis, et des sources ont déclaré que le système postal, à court d'argent, conserverait environ 80 % des livraisons existantes de son plus gros client.

Cette réduction de 20 % est un résultat nettement meilleur pour l'agence postale que la réduction de deux tiers, voire plus, qu'Amazon avait menacée le mois dernier, selon l'agence Reuters.

L'USPS a prévenu le mois dernier qu'elle pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois d'octobre, et que le risque qu'Amazon remplace le transporteur en développant son propre réseau de livraison ou en faisant appel à des rivaux constituait un péril existentiel.

Amazon poursuivra l'expansion de son réseau de livraison, mais ne parviendra pas à rivaliser avec la portée adresse par adresse d'USPS, ont déclaré les sources.

L'agence Reuters a été la première à faire état de cet accord.

USPS dispose d'un budget d'environ 80 milliards de dollars et Amazon représente 6 milliards de dollars de revenus annuels pour l'agence, selon deux personnes familières avec l'accord commercial.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu un nouvel accord avec USPS qui renforce notre partenariat de longue date et nous permettra de continuer à soutenir nos clients et nos communautés ensemble", a déclaré Amazon dans un communiqué.

USPS n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le ministre américain des Postes, David Steiner, a déclaré à Reuters en décembre que USPS livrait environ 1,7 milliard de colis par an pour le compte d'Amazon.

Amazon a critiqué le projet d'USPS de vendre aux enchères l'accès à son réseau de livraison du dernier kilomètre. En avril 2025, Amazon a déclaré qu'il dépenserait plus de 4 milliards de dollars pour étendre son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici à la fin de 2026.

L'USPS a déclaré le mois dernier qu'il demandait l'autorisation d'augmenter temporairement de 8 % le prix du courrier prioritaire et des livraisons de colis, à compter du 26 avril, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de carburant.

En mars, M. Steiner a déclaré que l'augmentation du prix du timbre de première classe à 95 cents, contre 78 cents actuellement, aiderait l'USPS à réduire ses pertes.

l'USPS a enregistré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, car le courrier de première classe, son produit le plus rentable, a atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.