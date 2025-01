Amazon commande quelque 200 camions électriques à Daimler

(AOF) - Le groupe allemand Daimler Truck annonce qu'Amazon lui a passé commande de plus de 200 poids lourds électriques à batterie et a choisi le modèle Mercedes-Benz eActros 600 de Mercedes-Benz Trucks. Il s’agit de la plus grosse commande de camions électriques de l'histoire du constructeur. "Avec plus de 140 camions déployés au Royaume-Uni et plus de 50 en Allemagne, les véhicules à zéro émission devraient transporter plus de 350 millions de colis sans émissions de gaz d'échappement" souligne Daimler Truck.

