Amazon.com anticipe une perte opérationnelle au T2 due aux coûts du coronavirus

(Ajoute détails) SAN FRANCISCO, 30 avril (Reuters) - Amazon.com AMZN.O a annoncé jeudi qu'il pourrait enregistrer une perte au deuxième trimestre, expliquant que la pandémie de coronavirus devrait lui coûter environ 4 milliards de dollars (environ 3,6 milliards d'euros). Ce serait sa première perte trimestrielle en cinq ans. Le cours de l'action a chuté de 5% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. Le groupe de Seattle a expliqué qu'il avait dépensé davantage pour recruter des salariés et faire face à l'augmentation de son activité, nourrie par les mesures de confinement mises en oeuvre pour stopper la pandémie de coronavirus. "Dans des circonstances normales, au cours du prochain trimestre, nous devrions réaliser un bénéfice d'exploitation de quelque 4 milliards de dollars ou plus. Mais ce ne sont pas des circonstances normales. Au lieu de cela, nous nous attendons à dépenser la totalité de ces 4 milliards de dollars, et peut-être un peu plus, pour des dépenses liées au COVID-19", a déclaré Jeff Bezos dans un communiqué. Sa compagnie prévoit pour le deuxième trimestre un résultat opérationnel compris dans une fourchette très large allant d'une perte de 1,5 milliard de dollars à un bénéfice de 1,5 milliard de dollars, contre un bénéfice de 3,1 milliards de dollars à la même période de l'année dernière. Pour le premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Amazon.com s'est établi à 75,5 milliards de dollars, en hausse de 26% par rapport au premier trimestre de l'année dernière et au-dessus des prévisions des analystes sondés par Reuters qui donnaient un chiffre d'affaires de 73,6 milliards de dollars en moyenne. Et encore ces résultats ne prennent-ils en compte que trois semaines de données après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'on pouvait considérer comme une pandémie la propagation du coronavirus. Pour le deuxième trimestre, Amazon estime que son chiffre d'affaires pourrait augmenter de 28% et atteindre 81 milliards de dollars. (Jeffrey Dastin avec Akanksha Rana à Bangalore version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +4.27%