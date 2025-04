Amazon: collaboration avec Rockwell Automation information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de Hannover Messe 2025 qui se tient du 31 mars au 4 avril, Rockwell Automation et Amazon Web Services (AWS) annoncent une collaboration pour contribuer à faciliter et accélérer la transformation numérique de l'industrie manufacturière.



Les deux entreprises combinent ainsi la technologie opérationnelle de Rockwell et les services cloud avancés et l'infrastructure globale d'AWS pour proposer aux fabricants de disposer de solutions 'évolutives, sûres et flexibles dans le cloud'.



Dans le cadre de cette collaboration, Rockwell étend à AWS son offre SaaS sur la plateforme FactoryTalk Hub, avec mise à disposition sur la Marketplace AWS de sa solution DataOps industrielle DataMosaix et de son système CMMS Fiix.





