Amazon bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée et s'apprête à réaliser sa plus forte progression en trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de 12,2 % à 250,04 $ avant le marché, en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis trois ans

** AMZN prévoit des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, la demande pour les services en nuage d'Amazon ayant augmenté dans le cadre de dépenses d'IA incessantes

** Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services pour le troisième trimestre a augmenté de 20 % par rapport aux attentes des analystes (17,95 %), selon LSEG

** Ses pairs Alphabet GOOGL.O et Microsoft

MSFT.O ont également fait état d'une croissance de leur chiffre d'affaires dans le cloud mercredi

** Au moins 8 sociétés de courtage augmentent les prévisions pour AMZN

** 71 des 72 analystes considèrent AMZN comme un "achat" ou plus, avec un "maintien"; PT médian 270,50 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 1,58 % contre 22,49 % pour l'indice NASDAQ 100 .NDX .