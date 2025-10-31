 Aller au contenu principal
CAC 40
8 135,60
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée et s'apprête à réaliser sa plus forte progression en trois ans
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de 12,2 % à 250,04 $ avant le marché, en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis trois ans

** AMZN prévoit des revenus pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, la demande pour les services en nuage d'Amazon ayant augmenté dans le cadre de dépenses d'IA incessantes

** Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services pour le troisième trimestre a augmenté de 20 % par rapport aux attentes des analystes (17,95 %), selon LSEG

** Ses pairs Alphabet GOOGL.O et Microsoft

MSFT.O ont également fait état d'une croissance de leur chiffre d'affaires dans le cloud mercredi

** Au moins 8 sociétés de courtage augmentent les prévisions pour AMZN

** 71 des 72 analystes considèrent AMZN comme un "achat" ou plus, avec un "maintien"; PT médian 270,50 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 1,58 % contre 22,49 % pour l'indice NASDAQ 100 .NDX .

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,4800 USD NASDAQ +2,52%
AMAZON.COM
222,8600 USD NASDAQ -3,23%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
NASDAQ 100 INDEX
25 734,81 Pts Index Ex -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

