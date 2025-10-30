Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes

Amazon AMZN.O a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud").

La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter la pression causée par une croissance plus faible de son activité de commerce en ligne.

Le groupe s'attend à ce que ses ventes nettes s'établissent entre 206 milliards de dollars et 213 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre un consensus de 208,12 milliards de dollars milliards de dollars, selon des données LSEG.

La division d'informatique dématérialisée du géant américain, Amazon Web Services (AWS), a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le consensus ressortait à +17,95%.

Si AWS représente seulement une petite part des revenus d'Amazon, il s'agit d'un vecteur crucial de bénéfices, représentant traditionnellement environ 60% de la marge d'exploitation globale du groupe.

(Deborah Sophia; version française Camille Raynaud)