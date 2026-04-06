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Amazon annonce avoir conclu un accord avec le service postal américain sur les livraisons de colis
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 21:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les dispositions financières aux paragraphes 3 à 6) par David Shepardson

Amazon.com AMZN.O a déclaré lundi avoir conclu un nouvel accord avec les services postaux américains sur les livraisons de colis.

Des sources ont déclaré à Reuters que l'accord permettra à Amazon, qui est le plus gros client d'USPS, de conserver environ 80 % de ses livraisons actuelles avec USPS, soit plus d'un milliard de colis par an.

Le projet d'Amazon de remplacer le service postal par son propre service de livraison à l'échelle nationale constituait une menace existentielle pour l'agence postale, qui dispose d'un budget d'environ 80 milliards de dollars. Amazon représentait un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards de dollars, selon deux personnes au fait de l'accord commercial.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu un nouvel accord avec USPS qui renforce notre partenariat de longue date et nous permettra de continuer à soutenir nos clients et nos communautés ensemble", a déclaré Amazon dans un communiqué.

Amazon avait déjà critiqué le projet d'USPS de vendre aux enchères l'accès à son réseau de livraison du dernier kilomètre. Le distributeur avait menacé de réduire d'au moins deux tiers ses activités de livraison au sein du service postal à court d'argent, a rapporté Reuters le mois dernier.

L'USPS n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

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