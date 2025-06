Amazon: 40 milliards vont être investis au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 12:22









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi son intention d'investir quelque 40 milliards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici à 2027, notamment via la construction de quatre nouveaux centres logistiques et l'expansion de son siège londonien.



Ce programme prévoit l'établissement de deux nouveaux bâtiments sur son siège d'East London, ainsi qu'une partie de l'enveloppe de huit milliards de livres officialisée en septembre dernier en vue du développement et de l'exploitation de centres de données dans le pays entre 2024 et 2028.



Le géant du commerce en ligne indique que cet investissement devrait contribuer au total à hauteur de 38 milliards de livres supplémentaires au niveau du PIB britannique, en stimulant l'innovation dans l'ensemble du pays.



Le groupe de Seattle ajoute que des milliers d'emplois permanents à temps plein vont être créés, la majorité hors de Londres et du Sud-Est.



Parmi eux, 2000 postes seront basés dans un nouveau centre de distribution ultramoderne basé à Hull, et 2000 autres à Northampton. D'autres sites doivent également voir le jour dans les Midlands ainsi que dans les stations de livraison à travers le Royaume-Uni.



Amazon, qui figure déjà parmi les dix plus importants employeurs du secteur privé au Royaume-Uni, emploie actuellement plus de 75.000 personnes dans le pays.





