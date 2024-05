AMA : Un nouveau cap stratégique pour accélérer l'innovation et relancer la croissance

Un nouveau cap stratégique pour accélérer l'innovation et relancer la croissance



Mettre l'IA au service des professionnels de terrain



Gouvernance renouvelée et leadership resserré



AMA CORPORATION PLC (“AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, annonce aujourd'hui la mise en œuvre de son plan d'action stratégique pour saisir de nouvelles opportunités sur le marché de la réalité assistée et relancer sa croissance. Ce plan s'appuie sur les solides fondamentaux de l'entreprise et son expertise en matière d'intelligence artificielle (IA). Il sera financé par le soutien de l’actionnaire principal, Guillemot Brothers SAS, à hauteur de 4 M€ (non dilutif) et permettra au moins 2 M€ d’économie par an.