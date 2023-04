AMA : Résultats annuels 2022 / Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

AMA CORPORATION PLC (AMA), éditeur et intégrateur d’applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés, annonce ses résultats consolidés clos au 31 décembre 2022, arrêtés par le Board of directors lors de sa réunion du 26 avril 2023.



IFRS en k€ 2022 2021 Variation

Chiffre d’affaires 4 285 6 572 -34,8%

Marge brute ajustée

en % du chiffre d’affaires 2 640

62% 4 072

62% -35,2%

+0 pts

Charges de personnel (10 159) (9 707) -4,7%

EBITDA ajusté (9 045) (6 093) -48,4%

Résultat opérationnel courant (12 370) (9 511) -30,1%

Charges et produits exceptionnels (8 395)

Résultat opérationnel (20 765) (9 511) -118,3%

Résultat financier (62) (284) +78,1%

Résultat avant impôts (20 827) (9 795) -112,6%

Résultat net de l’ensemble consolidé (21 387) (9 878) -116,5%