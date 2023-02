AMA récompense 41 de ses clients lors de la première édition 2022 des AMA SUSTAINABILITY AWARDS

AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce la création du AMA Sustainability award (Prix AMA du développement durable) pour 2022 pour mettre en lumière les émissions de CO2 évitées par ses clients grâce à l’adoption d’XpertEye.

Ce prix permet de récompenser individuellement 41 clients d’AMA, qui totalisent plus de 3 000 tonnes d’économies d’émissions de CO2 en 2022 grâce à l’utilisation des solutions de téléassistance XpertEye d’AMA. En effet, XpertEye permet de réduire les déplacements, un facteur clef pour limiter l’empreinte carbone, tout en favorisant une collaboration active, un partage de compétences, l’accroissement des gains de productivité et en facilitant les prises de décisions de ses usagers.

Pour évaluer les émissions de CO2 évitées, AMA s’est basée sur les méthodes QuantiGES de l'ADEME et Net Zero Initiative de Carbone 4 pour produire des émissions nettes, c’est-à-dire tenant compte les émissions induites par l’usage des solutions XpertEye.

Les déplacements évités par l’utilisation des solutions XpertEye, calculées avec l’appui d’un coach carbone certifié (SAMI), ont été estimés sur la base des hypothèses suivantes :

• Chaque appel XpertEye permet d'éviter un déplacement.

• Pour les appels internationaux, la distance entre 2 pays différents (ex : France-Allemagne) a été estimée en utilisant les latitudes/longitudes des capitales des pays.