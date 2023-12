AMA présente Intelligent Report alimenté par l’IA pour une productivité encore meilleure



Rennes, France - 13 décembre 2023 à 8h00 - AMA CORPORATION PLC (" AMA ") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, dévoile sa dernière innovation : Intelligent Report. Alimenté par l'IA, la nouvelle fonctionnalité d’XpertEye génère automatiquement un compte-rendu de réunion enrichi, libérant ainsi les utilisateurs de cette tâche chronophage.



L’intégration de l’IA va révolutionner la manière dont les données des sessions XpertEye, y compris les vidéos, les sons, les images et les messages de chat, sont synthétisées, présentées et stockées en toute sécurité. Très utile dans la plupart des secteurs, notamment la fabrication, l'industrie pharmaceutique, l'audit et la santé, l’Intelligent Report promet d'améliorer l'efficacité, le partage des connaissances et les processus de prise de décision.



Principales caractéristiques de l’Intelligent Report :

• Transcription de haute qualité : Découvrez des transcriptions de réunions détaillées et précises, dotées de capacités de traduction multilingue pour une compréhension universelle.

• Enregistrement vidéo : Accédez aux enregistrements vidéo des réunions, enrichis de sous-titres multilingues.