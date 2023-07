AMA : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023

AMA CORPORATION PLC (AMA), éditeur et intégrateur d’applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs en mobilité connectés, réalise un chiffre d’affaires consolidé à taux de change constant et non audité de 1,7 M€ au 1er semestre 2023, contre 2,1 M€ au 1er semestre 2022.



CA consolidés non audités

IFRS, en M€

A taux de change constant 2023 2022 Variations

1er trimestre 0,8 1,1 -24%

2ème trimestre 0,9 1,0 -16 %

Total 1er semestre 1,7 2,1 -21%

Activité du 1er semestre 2023

Des tendances positives se dégagent sur ce 1er semestre malgré le niveau de chiffre d’affaires inférieur à celui du 1er semestre 2022. Le bon accueil de la nouvelle offre commerciale « Enterprise Model » lancée en mars 2023 amorce une amélioration du chiffre d’affaires entre le premier et le second trimestre 2023. Les prises de commandes sont également en hausse de 6% sur le 2ème trimestre et de 24% en juin 2023.

Situation financière renforcée

L’augmentation de capital réalisée le 30 juin 2023 permet à AMA de renforcer ses capitaux propres et de bénéficier d’un niveau de trésorerie solide à 12,5 M€ (9,5 M€ nette des dettes). AMA maintient un rythme d’innovation élevé et poursuit sa stratégie commerciale à l’international.

AMA conserve un horizon de trésorerie de plus de 12 mois, hors activation des lignes de financement déjà accordées, qui s’élèvent à 12 millions d’euros à la date de ce communiqué.