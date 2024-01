AMA : Chiffre d'affaires annuel 2023

Chiffre d’affaires annuel 2023



 Chiffre d’affaires 2023 de 3 M€ (-28%), avec maintien du niveau de commandes annuel

 Croissance des commandes de 55% au 4ème trimestre 2023

 Capacité d’innovation centrée sur l’interopérabilité et l’intelligence artificielle



AMA CORPORATION PLC (“AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, publie son chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2023, clos le 31 décembre 2023.

Chiffre d’affaires 2023