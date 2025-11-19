 Aller au contenu principal
Alzamend progresse après avoir achevé une étude de phase intermédiaire sur le lithium cérébral
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions d'Alzamend Neuro ALZN.O , développeur de médicaments en phase clinique, augmentent de 5,74% à 2,58 dollars avant bourse

** La société indique qu'elle a terminé la partie clinique d'un essai à mi-parcours de l'AL001, une thérapie à base de lithium pour la maladie d'Alzheimer et les troubles de l'humeur

** L'étude a comparé AL001 avec le carbonate de lithium commercialisé pour mesurer les niveaux de lithium dans le sang et le cerveau à l'aide d'une imagerie avancée, indique la société

** L'objectif est de délivrer plus efficacement le lithium au cerveau tout en réduisant les effets secondaires systémiques et en évitant les tests sanguins fréquents

** ALZN prévoit de publier les principaux résultats au début de l'année 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 77 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALZAMEND
2,4400 USD NASDAQ 0,00%
