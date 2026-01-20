Alumia recrute un directeur commercial pour la Suisse et l’Italie information fournie par Agefi Asset Management • 20/01/2026 à 08:15









La société d’investissement Alumia vient de recruter Christian Barozzi en tant que directeur commercial pour la Suisse et l’Italie, renforçant sa présence dans ces deux pays. L’intéressé a travaillé pour plusieurs sociétés, dont Société Générale, Lazard Frères Gestion (via Global Funds Europe) et Global Funds Distribution. Il est actuellement co-fondateur et directeur général de Fundsgate, une société basée à Lugano et spécialisée dans la distribution de fonds tiers. Il est aussi vice president de Pragmatik Innovation et conseiller de Motus Hub.



Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.